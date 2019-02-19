小英前隨扈 狀告總統府

2019年02月19日 04:10 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

蔡英文總統的隨扈楊文志，前年被控以通訊軟體傳送不雅照片、言語文字等方式性騷擾女武官，總統府性平小組調查後，要求他接受性平等教育課程8小時，楊卻不服處分，昨委任3律師打行政官司狀告總統府，聲請撤銷總統府的決定，不過，楊昨未出庭，法官則傳喚證人不公開審理。

被害女武官前年向總統府性別平等委員會申訴，指控楊文志用手機的通訊軟體傳不雅照片、言語文字，楊還在總統府女廁及停車場對她有攔阻動作，其舉動讓她感到不愉快、不舒服。

總統府性平委員會調查後，認定楊的行為雖未構成性騷擾的刑事責任，但他的舉動、行為確實讓被害女子感到不愉快、不舒服，認定成立職場性騷擾，依違反性別工作平等法，要求楊文志必須接受性平教育課程8小時，並建議總統府應持續加強性騷擾防治。

事件曝光後，楊文志被調職，楊認為該名女武官散佈不實訊息，對她提妨害名譽告訴，檢方不起訴後，他聲請交付審判又被法官駁回；楊不服總統府調查結果，委任律師對總統府提告，打行政訴訟欲平反。

台北高等行政法院昨召開準備庭，進行證據調查程序，楊文志委任3律師出庭，總統府也派出3名律師「迎戰」，法官認為涉及性騷擾等隱私，裁定不公開審理。

(中國時報)