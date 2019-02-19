英打臉美 華為風險可有效控制

2019年02月19日 04:10 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

美國歐巴馬政府時期的國家安全顧問瓊斯表示，目前美國的5G技術已落後大陸。（美聯社）

美國近來不斷呼籲歐洲盟友封殺華為參與5G網路建設，然而英國《金融時報》日前披露，英國國家網路安全中心的研究結論認為，未來5G網路使用華為的通訊設備所產生的風險可以得到有效控制。身為美國重要盟友，這猶如「賞了美國一巴掌」，加上英國是「五眼聯盟」成員，其表態可能會導致骨牌效應，讓歐洲其他國家更難下定決心封殺華為。

陸期待英保持開放合作

對此，大陸外交部發言人耿爽昨日表示，在全球化時代，「中方將張開雙臂，擁抱世界，堅持開放合作，我們也期待英國保持其開放的本色，從自身利益出發做出明智選擇，同中方一道，給中英兩國人民帶來更多福祉。」

路透社18日援引英國《金融時報》報導指出，英國國家網路安全中心的研究結論認為，未來的5G網路使用華為通訊設備所孕育的風險可以得到有效控制。

該中心表示，由中心負責人主導的「華為網路安全評估監督委員會」2018年已發布評估報告，對華為通訊設備提出了工程與安全方面的擔憂。中心因此對華為公司有「獨特的監督和了解」，期待華為能夠解決委員會提出的關切。

報導援引一位消息人士指出，英國政府的結論對歐洲領導人來說分量很重，因為英國是「五眼聯盟」成員，能夠接觸美國提供的敏感情報。

他說，「其他國家就能爭辯說，如果英國確信國家安全面臨的威脅能夠減輕，他們也能向公眾和美國政府保證，他們將會審慎行事，繼續允許他們的通訊服務商使用中國設備，前提是他們採取英國建議的防範措施。」

英將對網路安全提建議

報導稱，消息人士透露，英國國家網路安全中心正在參與英國通訊基礎設施的政府評估，並在計畫今年春季發布的調查報告中提出防範華為對5G網路安全威脅的建議措施。該人士補充說，英國很可能會建議採用多家供應商，並對5G網路的某些部分採取限制措施。

(中國時報)