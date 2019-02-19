美前國安顧問示警 美5G技術已落後大陸
美國歐巴馬政府時期的國家安全顧問瓊斯（James Jones）17日表示，美國在全球的5G科技方面正在落後於大陸，而美國官員們現在才剛剛意識到5G的潛力。5G或許是這世紀最具影響力的技術，誰贏了5G競賽，誰將在全球占有主導地位。但他也稱，華為的5G系統雖便宜卻很脆弱。
美國之音報導，瓊斯在慕尼黑安全會議上解釋，由於大陸政府對5G技術補貼，使華為在這方面領先，並且生產價格更低廉的技術。不過，瓊斯稱，大陸沒說的是，「我們不分享我們的技術，不提供技術培訓，不給你關鍵知識，不給你加密，不會做你們國家的夥伴。」
瓊斯強調美國在5G開發上和華為不同，美國建置安全網路，保護每個使用者的資訊安全，「你可以選擇便宜、誘人但卻很脆弱的系統，這系統會把你的隱私、知識產權、你的祕密傳回北京。或是你可以選擇多加點投資，來加強保護社會。」他指出，誰贏了5G競賽，誰將在全球占有主導地位。
此外，加拿大廣播公司（CBC）報導指出，如果加拿大政府最終決定要禁止華為，將有可能會遭到華為或大陸政府起訴。2012年，加拿大保守黨政府與陸方簽署兩國政府關於促進和相互保護投資的協定，而上述協定可能就是加拿大遲遲沒有追隨盟友禁止華為參與5G網路建設的考慮之一。
加拿大奧斯古德·霍爾法學院教授范哈騰表示，根據該協定，已在加拿大投資的華為加拿大公司可針對加政府的任何監管行為隨時發起訴訟，並有權就加方監管行為對當前投資的影響乃至未來5G業務合理營收的喪失申請賠償。
報導稱，華為作為已經在加拿大投資並擁有資產的公司，可以隨時向加國政府提起訴訟，屆時可能會為加國政府帶來上億或上十億的天價賠償，加國納稅人可能因此背上沉重包袱。
(中國時報)
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