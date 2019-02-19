渣打行政總裁訪台 贈開工紅包

2019年02月19日 04:10 中國時報 郭隆富／台北報導

渣打集團行政總裁溫拓思（Bill Winters）日前訪台，除了致贈親手簽名的「恭喜發財」開工紅包予全體台灣渣打銀行員工，送上好彩頭，並表達看好台灣市場的發展潛力，承諾渣打集團將持續深耕台灣市場的決心。

集團行政總裁一職來，帶領渣打集團回歸成長與獲利的軌道，提升主要產品和各客層的滿意度，更投資具前瞻性的變革計劃，包括非洲中東和印度的數位銀行業務、波蘭華沙的GBS（Global Business Centre）中心、新加坡、香港和倫敦的eXellerator實驗室，及與香港螞蟻金服和西門子等國際級策略合作夥伴關係，成功帶領集團轉型為以人為本的高績效文化。

台灣渣打銀行在過去五年皆居集團前十大營業收入或 獲利的市場，2017年的獲利表現擠身全球第六名，其中個人金融業務更是全球前三大領先市場之一；近幾年積極投資台灣個人金融數位化服務超過1億元，並分別在台北、台中和桃園市，打造三座六星級「渣打iWealth 數位旗艦」，同時更推動台灣員工與數位人才的轉型，引領台灣數位金融發展與國際接軌。

根據渣打銀行全球研究部分析，台灣於2019年之GDP增長率將達到2.5％，雖然國際市場恐有紛擾，但內需市場仍提供強有力的支持，有助於減輕潛在的外部風險；若中美貿易緊張局勢升級，還可能會吸引投資人考慮將生產基地重新安置回台灣，加上工業用地供應增加以確保穩定電力供應、符合條件之潛在投資提高外國勞工的配額等，均有助於台灣整體經濟發展。

溫拓思（Bill Winters）強調，將持續深耕台灣市場，更不會缺席任何發展核心事業與領先地位的機會，諸如近期投資案之一為參股LINE BANK純網銀的成立，為LINE BANK籌備團隊中唯一擁有全球通路的領先國際性銀行，可導入國際金融經驗，提供具「科技、人性、專業」的新世代國際級金融服務給在地客戶，亦為實現渣打集團自許透過獨特的多元性，推動當地商業發展和促進繁榮的使命。

(中國時報)