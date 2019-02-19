深耕台灣20年 保誠暖助受虐兒

2019年02月19日 04:10 中國時報 魏嘉虹／台北報導

近來層出不窮的兒童受虐事件，每一件都令人感到心痛跟難過。根據衛福部的統計，2018年台灣平均不到9分鐘即發生1件兒虐案，每年約有8,000至9,000名兒少受到身體、精神、性、疏忽等不當對待。為提醒更多人關心和幫助受虐的孩子，保誠人壽自2000年起即投入家扶基金會贊助計畫，是第一家關注兒少安全及兒少權益的保險公司。至今，募款累計金額超過1億5,000萬元，支持家扶幫助超過2萬7,000名兒童遠離暴力的陰影。

保誠人壽2018年參與家扶舉辦的園遊會，協助家扶一同推廣社區兒童天使計劃，以及兒少保護意識，希望人人都能建立兒保意識，透過社區力量建構安全的防護罩，將有助於降低兒虐發生率。保誠人壽還特別贊助家扶馬祖服務中心購買兒保車，有了這部課後輔導的接送座車，可以解決偏鄉交通不便的問題，也避免孩子流浪街頭的可能性，帶給孩子們一個安心的力量。

保誠人壽在台深耕20年，除發揮企業優勢持續進行社會公益外，業務持續成長並積極發展多元通路策略。在多元通路發展方面，除了與多家銀行合作銀行保險業務及拓展電話行銷暨網路行銷通路外，保經代通路也是重點項目之一。目前已與多家大型保經代公司建立新的合作關係，並開發特定商品，以加速在保經代通路的發展。

(中國時報)