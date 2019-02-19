深耕台灣20年 保誠暖助受虐兒
中國時報
魏嘉虹／台北報導
近來層出不窮的兒童受虐事件，每一件都令人感到心痛跟難過。根據衛福部的統計，2018年台灣平均不到9分鐘即發生1件兒虐案，每年約有8,000至9,000名兒少受到身體、精神、性、疏忽等不當對待。為提醒更多人關心和幫助受虐的孩子，保誠人壽自2000年起即投入家扶基金會贊助計畫，是第一家關注兒少安全及兒少權益的保險公司。至今，募款累計金額超過1億5,000萬元，支持家扶幫助超過2萬7,000名兒童遠離暴力的陰影。
保誠人壽2018年參與家扶舉辦的園遊會，協助家扶一同推廣社區兒童天使計劃，以及兒少保護意識，希望人人都能建立兒保意識，透過社區力量建構安全的防護罩，將有助於降低兒虐發生率。保誠人壽還特別贊助家扶馬祖服務中心購買兒保車，有了這部課後輔導的接送座車，可以解決偏鄉交通不便的問題，也避免孩子流浪街頭的可能性，帶給孩子們一個安心的力量。
保誠人壽在台深耕20年，除發揮企業優勢持續進行社會公益外，業務持續成長並積極發展多元通路策略。在多元通路發展方面，除了與多家銀行合作銀行保險業務及拓展電話行銷暨網路行銷通路外，保經代通路也是重點項目之一。目前已與多家大型保經代公司建立新的合作關係，並開發特定商品，以加速在保經代通路的發展。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。