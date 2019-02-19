中壽再度獲選 承作公教意外險
中國時報
魏嘉虹／台北報導
為提升全國公教人員保障，強化意外防護網，中國人壽繼二年前承辦全國公教員工團體意外保險，今年再度獲選承作「108年至110年闔家安康－全國公教員工團體意外保險」，自民國108年4月1日起提供中央及地方各機關、公私立學校及公營事業機構現職員工(以下稱公教員工)及其配偶、子女、父母(包含配偶父母)申請投保團體意外險專案，透過遍及各地的中壽業務同仁，以金融保險專業及有溫度的服務，讓全台灣約50萬名公教員工及其眷屬享受更完善的意外險保障。
中國人壽總經理黃淑芬表示，企業社會責任是一項永續的承諾，中國人壽從公司治理、風險管理到保戶服務等面向落實，奠定永續發展的穩固基礎，今年再度獨家承作此業務，讓中國人壽的守護做為公教人員的後盾，讓他們更能無虞地堅守崗位，為自己與家人打拼，享有更完善的保障。中國人壽會持續打造以保戶為中心的經營模式，提供有溫度的服務，為保戶、股東、員工及社會創造最大利益與價值，成為最值得信賴的保險公司。
中國人壽「108年至110年闔家安康－全國公教員工團體意外保險」，承保對象限意外險職業分類第1至4職級人員，免健康聲明、免體檢，公教員工子女最高投保年齡可至30歲。讓公教員工為自己與家人努力打拼的同時，也能輕鬆享有日常生活保障，編織更完善的意外防護網。相關資訊，可上中國人壽企網(https://www.chinalife.com.tw/)行政院闔家安康專區查詢。
(中國時報)
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