迎新春 陳文青彩墨個展登場

2019年02月19日 04:10 中國時報 郭隆富／台北報導

土地銀行邀請陳文青老師自2月13日起假該行「館前藝文走廊」舉辦「花開富貴迎新春-陳文青彩墨個展」。

陳文青老師，是臺灣當代畫壇花鳥畫的能手之一，先後在台陽美展、台灣省全省美展及日本全日展獲獎。並選入國立中央圖書館為「當代藝術家」，作品收錄於國立中央圖畫館「當代藝術」網頁。

此次於臺灣土地銀行「館前藝文走廊」展出的五十多幅作品中，除各式花卉外還有草蟲、羽翎、鱗介。陳老師的作品，有寫有工，大筆寫藤蔓枝葉、魚蝦雛鴨，其用筆挺勁痛快，瀟灑豁達，有丹誠先生遺風，細筆刻劃草蟲，栩栩如生，配上大筆花卉及大筆魚蝦雛鴨，粗細相襯，頗得奇趣。

本展於該行總行「館前藝文走廊」（臺北市館前路46號）開展，展出時間為每週一至週五上午9時至下午17時（免費參觀，例假日不開放），108年3月6日中午12時卸展。

(中國時報)