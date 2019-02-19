堅決蓋牆 川普不惜動用否決權

2019年02月19日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普日前在德州艾爾帕索的造勢活動中，重申興建美墨邊境圍牆的重要性。台下鐵粉高舉「完成邊境牆」標語力挺。（法新社）

美國總統川普為動用國防預算等經費建造美墨邊境圍牆，上周宣布國家緊急狀態，引起民主、共和兩黨同聲撻伐，還可能爆發司法攻防戰。白宮資深政策顧問米勒17日放話，即使面對國會反對，川普已準備使出撒手鐧、首次動用總統否決權，且邊境圍牆預計2020年9月完工，確保川普兌現競選承諾。

政策顧問辯護 主播打臉

在移民問題上向來態度強硬的米勒，17日接受福斯新聞網「福斯周日新聞」專訪時，表示即使國會動用表決，取消國家緊急狀態，川普仍會祭出否決權，「我保證，他會捍衛他所宣布的國家緊急狀態」。米勒強調，川普計畫在下屆總統大選（2020年11月3日）的前2個月，就建好總長逾300公里的邊境圍牆。

為了替川普的政策辯護，米勒接受主持人華勒斯專訪時，堅稱美墨邊界確實存在緊急狀態，自前總統小布希以來，「非法入境人口持續增加，因毒品死亡的人數也暴增」。不過尷尬的是，華勒斯提出官方數據反駁，指企圖非法入境的人數實為近40年來最低；米勒也舉不出實例，佐證過去是否有總統因國會拒絕編列預算，而行使緊急命令權。由於他無法正面回答回題，反而反問主持人，遭華勒斯反嗆，「回答我的問題！」

民主黨準備提出聯合決議案，在未來數周內取消緊急狀態，預料部分共和黨議員也會倒戈支持該案。不過總統一旦動用否決權，參眾兩院皆須有3分之2議員同意，才能再次將其推翻，門檻相當高。

民主黨夥伴州 連線提訴

為阻止川普一意孤行，加州檢察總長貝塞拉17日承諾，他「絕對很快」就會針對緊急狀態令提起訴訟，因為美國明顯不是處於緊急狀態，連川普自己15日也坦承，他其實「不需要」這樣做。貝塞拉說，已和其他民主黨當家的「姊妹夥伴州」共同合作，最快在本周初就會控告川普。

川普為打造致力解決非法移民問題的形象，並繞過國會取得約80億美元築牆經費，不惜與國會對峙、讓聯邦政府部分停擺破紀錄的35天，還發布緊急狀態令，遭黨內外議員痛批違憲、濫權。上周國會通過的聯邦政府預算案中，雖已包含築牆經費13.75億美元，但這仍與川普要求的57億美元相距甚遠。

(中國時報)