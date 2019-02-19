亞歷鮑德溫築牆秀 又惹毛川普
川普上周宣布國家緊急狀態，向來以消遣川普為樂的國家廣播公司（NBC）老牌綜藝節目「周六夜現場」(SNL)，當然不會放過這麼讚的梗。川普的螢幕分身──男星亞歷鮑德溫，更以幾可亂真的造型和誇張肢體動作，逗樂電視機前觀眾。不過川普本尊笑不出來，他發推文怒嗆SNL「無聊又難看」。
亞歷鮑德溫在川普上任後，多次在SNL模仿他，不但再創事業高峰，本尊川普也把他當眼中釘。上周末他重現川普在白宮玫瑰花園宣布緊急狀態的場景，惡搞醜化川普的築牆宣言。「牆很靠譜，牆很安全。你不必腦袋精光就能懂。要是你蠢一點，會更容易了解這道理」，「你們很了我假裝搞得很緊急的原因吧，因為我就是想要這樣，我們問題很大，沒有牆，毒品會混進來。」
川普發推文大罵鮑德溫的演出，炮轟NBC是假新聞電視台，「一點也不好笑！問題是，這個電視台怎麼沒因為這種打擊共和黨的節目而遭到報應？非常不公平，它理應遭到調查。這才是共謀！」
鮑德溫則推文回批「我想知道現任總統對他的粉絲洗腦，說我在電視喜劇中的角色讓我成了人民公敵，他這麼做是否對我和我家人的安全構成威脅？」
美國有線電視新聞網CNN記者卡特諷刺川普，節目雖然「難看」，但他真的有在看。《紐約時報》白宮特派員貝克直言，但「數十年來從沒有總統遭挖苦，而威脅要報復電視台。」
(中國時報)
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