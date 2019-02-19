夫綁妻燒炭 一雙兒女陪葬

2019年02月19日 04:10 中國時報 盧金足 、 馮惠宜 ／台中報導 ／台中報導

彭女在臉書曬一對兒女可愛的模樣，如今只能成為追憶。（翻攝自臉書）

攜子自殺4大成因

家住台中太平區32歲吳姓男子疑與34歲的彭姓妻子感情不睦，兩人2個月前分居；彭女前天上午帶著9歲兒子與6歲兒女外出，疑和吳男商談離婚事宜，之後失去音訊。家屬報警協尋，昨天上午發現一家4口陳屍在停靠北田路一空地的計程車上。檢警初步相驗，為釐清彭女死因及兒女生前是否遭下藥，已安排21日解剖。

車後座置炭盆 懷疑下藥

檢警發現，坐在駕駛座的彭女雙手被透明膠帶捆綁；車後座有還在燃燒的木炭盆，以及不明藥物。法醫檢視發現，彭女手腕被膠帶綑綁，手肘、手臂有瘀血傷、頸部也疑有勒痕，9歲的兒子及6歲的女兒平躺在後座，吳男則無外傷，雙方父親對此事顯露十分傷痛，但未多表示意見。

彭女家人表示，吳男一直工作不穩定，也未積極找工作，去年又失業。而2人「房事」似也有問題，吳曾要求彭女隆乳一次，最近又要求再去隆乳，也成為鬧離婚引爆點。

警方說，吳男和妻子在2個月前分居，原本2個孩子跟著父親住，過年後被媽媽帶回娘家住；前天上午，彭女帶著兒子、女兒出門約了吳男要談離婚，直到深夜都還未返家。手機因斷訊聯絡不上，家人著急報警協尋；警方發現最後通訊定位在太平山區長龍路。

頸部有勒痕 追加工自殺

昨天上午8時，有民眾在北田路，發現一輛計程車停靠路邊發動著卻久久未移動，趨前一看，發現門窗緊閉，車上2大2小已明顯失去意識；經報警後，警方發現4人已明顯沒有生命徵象，該計程車是吳男父親所有，4人即為失蹤的彭女1家4口。

警方表示，駕駛座是吳男，而副駕駛座的彭女雙手被透明膠帶緊緊捆綁，6歲的女兒和9歲的兒子則一躺一坐在後座；後座還有在燃燒的炭盆、瓦斯噴槍、不明藥物還有一杯飲料空杯。

警方研判，吳男在飲料下藥迷昏彭女及兒女後，再開車到案發地點；過程中把彭女手機丟到窗外，抵達地點後點燃木炭。彭女雙手雖被膠帶綑綁，並未封住口鼻，衣物整齊、表情安祥，看不出任何掙扎痕跡，懷疑是吳男怕彭女突然醒來才綑綁。檢警將釐清是否為加工自殺。

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(中國時報)