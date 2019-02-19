夫頻生尋短念頭 關懷難阻憾事
又發生攜子走上絕路的不幸事件。吳男兒子就讀國小三年級，校方上學期發現其父失業、夫妻感情不睦，曾通報高風險家庭，社工也曾多次關懷；吳仍在上月企圖跳橋自殺，其臉書近日也不斷透露輕生的念頭。未料一語成讖，連帶要老婆小孩一起陪葬，令人遺憾。
吳男臉書上標註覺得不完整、在心寒地帶。內文寫道，「從一個人到4個人，再從4個人回到一個人…離開這個心寒地帶。」「小孩，從來都不該只是藉口與工具；這輩子，他們注定有一個不完整的家庭，我把你們都推出去，希望可以讓你們不用跟著我，在夜裡流淚相擁入眠…開開心心的去吧！」
中市社會局指出，吳男曾有輕生念頭，1月協助通報自殺防治中心，由社工提供高密度服務及情緒支持，不料仍發生悲劇。
兒童福利聯盟中區辦事處處長林武雄提醒，夫妻吵架或談判離婚時，應該選在公共場所，不要在隱密空間，避免對方做出傷害行為時無法求救；國人對離婚認為家醜不可外揚，較少找親友或專業單位協助，兒福聯盟及張老師等都有專業協談中心，提供處理婚姻的建議。
彰師大輔導與諮商學系教授郭麗安表示，春節前後的團圓氣氛會刺激結構惡化的脆弱家庭，配偶或情人甚至以自傷行為搏取同情，藉此控制對方；建議應尋求協助，減少身陷高風險的傷害。
(中國時報)
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