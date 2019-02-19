港女偷2貓扮孕婦 成功闖關出境

2019年02月19日 04:10 中國時報 許哲瑗 ／新北報導 ／新北報導

香港籍女子李燕婷向三峽寵物店「愛的貓舍」訂購3隻波斯貓，張姓老闆考量李女養貓環境不理想，退回訂金拒絕販賣。李女特地於5日來台，潛入貓舍老闆家中，竊走2隻價值36萬元的波斯貓，隨即藏在腹中佯裝成孕婦，搭機闖關逃回香港，跨海行竊過程不到4小時，全案已依竊盜罪嫌函送新北地檢署偵辦。

據了解，35歲李女相當愛貓，家中已飼有5隻貓咪，去年7月，跨海向張姓老闆購買1隻波斯貓回家飼養，事後又陸續下訂3隻波斯貓，預付訂金14萬元，甚至以學習養貓技巧為由，來台借住在張女經營的貓舍10餘天。

但張女發現，李女在貓舍借住期間未悉心照顧貓隻，且先前販賣給她的貓咪，一臉病懨懨的樣貌，考量李女家中已有5隻貓，擔心她無力飼養，決定退訂並取消訂單，不料引來李女行竊。

警方年初一獲報，指張女家中門窗遭人破壞，屋內2隻波斯貓、一公一母遭竊，懷疑應是熟人所為，經調閱監視器，鎖定當天下午3時許搭乘計程車到社區門口的李女，見她從側門溜進張女社區，破壞紗窗闖入屋內，火速將2隻波斯貓裝進白色提袋，得手後搭計程車前往桃園機場，行竊過程僅15分鐘。

李女在計程車上不斷對著提袋自言自語，司機雖察覺有異，卻因口音太重也聽不出所以然，抵達機場後就讓李女下車。李在通關時，疑先用藥物將2隻波斯貓迷昏，藏在腹中佯裝成孕婦，竟成功矇混過關，當晚7時許返抵香港。

事後，張姓老闆透過香港友人直接到李女家中找貓，李原否認行竊，直到出示監視器畫面，才坦承犯案，隨即歸還波斯貓並在臉書道歉，警方16日依竊盜罪嫌函送法辦。

由於過去曾發生貓咪藏在行李通過安檢出境，如今又發生貓咪被假扮孕婦成功闖關，相關單位已進行調查。

(中國時報)