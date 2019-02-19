憂鬱副總墜7樓亡 吊車移運遺體
臉書亞太區陳姓前副總裁，昨日下午被發現在北市南京西路豪宅墜樓身亡。家屬向警方表示，陳生前因患憂鬱症，多年前自臉書離職，並與妻子離異，現擔任房屋銷售公司經理，過年前才獨自住進該棟新購豪宅，昨到公司上班時，還跟親友有說有笑，不料竟墜樓死亡。
陳居住的大樓管委會，在得知陳在大樓墜樓死亡，引起住戶疑慮，怕影響風水成「凶宅」，還嚴格要求遺體不准進入大樓，也不得由大樓內部電梯運下，管委會特別請來大型吊車，將死者遺體由大樓外部吊下，移至北市二殯暫時冰存。
昨日下午2點多，住在北市南京西路這棟豪華住宅大樓的住戶，聽到屋外傳來一聲巨響，住戶外出查看，赫然見到一名男子摔落7樓露台女兒牆上，住戶趕緊報警。
警消到場時，發現男子頭部爆裂，業已死亡，經在他身上口袋找到過去使用的舊名片，才知道他的身分，並得知陳姓死者是住在大樓15樓的住戶。警方初步勘驗，發現陳疑似由15樓客廳陽台墜下，摔落撞擊7樓露台女兒牆，當場因頭部重擊死亡。
由於死者獨自居住在豪宅大樓，警方欲進陳宅查看，卻因屋門是使用高級鎖，找來2名鎖匠開門，都無功而返。警方連絡家屬，家屬也沒有屋子鑰匙，警方還一度企圖由後方廚房進入，但後門也是反鎖，最後靠著消防隊以破壞器材強力破門，至傍晚才順利進入屋內，全案由檢警調查中。
(中國時報)
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