7旬兄妹闖紅燈 遭92歲翁撞斃
中國時報
游昊予／基隆報導
基隆市一對7旬兄妹，昨天下午疑似為了趕搭公車，闖紅燈過馬路，被駕駛藍色轎車的92歲老翁開車撞倒，2人被撞後倒臥地上，留下大灘血跡，雖緊急送醫急救仍不治，肇事的92歲詹姓老翁酒測後沒有發現酒精反應，他向警方表示，看到2人時，已閃躲不及了。
基隆市消防局昨天下午2時許獲報，南榮路靠近南榮公墓出口處，有2名路人被車撞到後倒臥在地，隨即派遣救護車趕往現場，發現一對男女被撞受傷，因2人傷勢嚴重，且意識模糊，緊急送醫急救。
警方調閱監視器後發現，76歲的林男與70歲的藍女是親兄妹，事發當時，2人從南榮公墓的路口跑出，疑似為趕搭對向車道的的公車，闖紅燈通過路口，過程中2人在內側車道，一度差點被1輛白色轎車攔腰撞上，但2人受到驚嚇後，反又加速想要強行穿越，這時卻被駕車從八堵往基隆方向，因為視線死角而來不及反應的詹姓老翁迎頭撞上。
據目擊者表示，當時有看到2人從山下走下來，可能是從附近的小廟拜拜回來，為了趕公車才會闖紅燈。
2名傷者鄰居在急診室表示，林姓男子住七堵區，妹妹藍姓女子則住八堵區。
92歲詹姓老翁則向警方表示，看到2人時，就已經來不及閃躲，詳細肇事責任由警方調查中。
(中國時報)
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