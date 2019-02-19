公宅頻跳票 議員要柯P道歉

2019年02月19日 04:10 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

南港機廠公宅歷經3度招標，總算有人投標，將進入評選階段，若順利發包並動工，最快可在2023年完工；但柯市府原訂去年底發包動工的15處公宅基地，截至目前僅4處發包出去，仍有5處正在招標、6處待招標，藍綠議員痛批，柯市府公宅政策跳票已經不是第一次，市長柯文哲應該出面向市民道歉。

柯文哲2014年上任後積極推動興建公宅，喊出「4年2萬戶、8年5萬戶」目標，截至去年底，已完工、施工中及發包設計中不到2萬戶；公宅興建工程招標也遇到瓶頸，不斷修改標案內容、招標後才陸續發包出去，南港機廠公宅就是例子。

南港機廠公宅3度招標

南港機廠公宅預計興建約1520戶，總工程預算73億元，去年9月首度招標無人投標，都發局去年11月再招標，還新增「擴充設施」6.6億元預算，卻僅1家廠商投標而流標，日前3度招標截止，總算有人投標將進行評選會議，預計1周內公告評選結果，若順利發包並動工，最快可在2023年完工。

面對北市府發包公宅不順，民進黨議員洪健益指出，市府當初訂價與市價不符，廠商原本意願就不高，加上市府常變更設計，甚至用款項卡廠商，讓業者對市府失去信任，導致公宅興建工程招標頻流標，但柯文哲總是有各種理由，市府應該為公宅政策跳票道歉。

剪綵當政績 民代狂批

國民黨議員王鴻薇表示，柯市長任內推動的建設幾乎都有流標紀錄，工程發包率很低，連已經發包出去的公宅都日夜趕工，讓鄰近住戶苦不堪言，質疑柯市府要用完工數彌補公宅量不足，甚至為讓柯可以去剪綵當成政績，以利於參選2020總統大選，非常不合理。

都發局表示，因應物價上漲適度調整預算及提供工程預付款，並考量市場容量、缺工問題，除修改工期，同時採取分批上網招標策略，以縮短招標期程，加速公宅興建速度。

(中國時報)