樟樹轉型技職 報到率增20％
新北市樟樹國中2017年2月改制樟樹國際實創高中，課程主打海外實習、創意潛能開發、增加專業外語時數、雙技能選修、規畫國內外參賽等5大特色，首年招生報到率61％，2018年攀升至82％有長遠進步。
教育局指出，新北市目前有三重高工、樟樹國際實創高中、鶯歌工商、淡水商工、新北高工、瑞芳高工共6間技職高中，2017年及2018年招生平均報到率分別為85％和88％。
技藝設計等競賽屢獲佳績
樟樹改制之初設流行服飾科和多媒體動畫科，標榜課程5大特色，包含海外實習、創意潛能開發、增加專業外語時數、雙技能選修、規畫國內外參賽，180個招生名額額滿，報到率為61％。
107學年度樟樹增設資訊科，以「科技趨勢」、「數位控制」、「智慧綠能」、「應用實踐」等四大領域為主軸，規畫學生與校內流行服飾科、多媒體動畫科跨領域多元選修，180個招生名額同樣額滿，報到率為82％。
教育局表示，樟樹學生已在許多競賽展現佳績，像新北市107學年度家政群、藝術群暨設計群學生技藝競賽，流行服飾科學生榮獲服裝設計組第1名，並在服裝設計競賽、模特兒走秀競賽、LOGO競賽獲各項名次及佳作。
與矽谷學區合作專題製作
多媒體動畫科學生則榮獲第一屆金鳶獎全國炫T設計比賽高中職組優選，在國際時尚設計大賽的時尚創意精品設計及服裝創作設計競賽中，也獲得冠、亞軍及佳作等。
教育局技職教育科長蔡秉欣表示，新學校需要曝光、宣傳，加上交通區位不像市區學校那麼方便，學生重複申請最後沒報到。
蔡秉欣強調，樟樹去年招生報到率已顯著提升，未來學校將進一步與美國矽谷學區合作跨國專題製作，提供學子國際創作及跨域展現的舞台。
(中國時報)
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