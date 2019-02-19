關西蓋電廠 發動5000人抵制

2019年02月19日 04:10 中國時報 徐養齡 ／竹縣報導 ／竹縣報導

民營燃氣電廠宏關電力公司計畫在新竹縣關西鎮興建發電廠，地方掀起反彈聲浪，10多名居民18日與關西鎮環境守護協會籌備會赴鎮公所向鎮長劉德樑陳情，並發起5000人連署抵制，要讓好空氣留在關西。

第3座電廠 鎮民怒吼

關西鎮環境守護協會籌備會主委陳玉蟾指出，宏關電力公司將在關西東平里大東坑山區建發電廠，但關西已有1座新桃發電廠，加上2024年完工的龍潭高原電廠也鄰近關西，全台10座發電廠，關西就占了3座，憂心將對環境及空氣品質造成嚴重汙染。

10多名在地人昨自主前往關西鎮公所，盼能當面向鎮長劉德樑陳情，居民義憤填膺痛罵「絕對不能蓋！」要公所硬起來共同面對。不過劉以基於行政首長需維持行政中立為由未出席，改由主任祕書王仁炳代表聆聽陳情。

陳玉蟾說，該電廠12年前已通過環評，環差也差點過關，1月底開第3次環差會議有不少公民出席反對，才爭取到第4次環差會議，但多數關西人對蓋電廠的事毫不知情，近來在網路發起連署，目標要集結5000人共同抵制。

鎮代會通過 是否屬實

劉德樑表示，他在私領域上堅決反對，但行政首長於公不能帶頭抗爭，且公家對公家不叫請願，民眾應經過代表會提起人民請願案，受案後經代表臨時會提案到鎮公所，再由鎮公所向縣政府請示。

劉德樑認為，此案並非全然無解套辦法，可檢視宏關電力公司在環評1、2次程序上是否有瑕疵，若有即可向監察院或循司法途徑聲請暫停此案，另該公司聲稱此案經關西鎮代會通過，可調會議紀錄審視是否作假。

關西鎮環境守護協會籌備會表示，將從20日到23日發起全鎮連署，目標至少5000人，21日早上10點召開說明會，邀請里長和鎮代出席，民眾也可前往關心。

(中國時報)