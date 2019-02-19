媽媽市長生氣了 要求檢討霸凌
台中市西屯區發生一起轉學生遭霸凌事件！受害學生遭同學重拳爆打躺在地上兩分鐘，路過學生竟視若無睹，「媽媽市長」盧秀燕震怒又痛心，18日到學校了解處理狀況；但校方調查報告不見自我檢討，讓她說出重話「這種在電影看到的幫派學校情節，竟在學校出現！」要求校方重新檢討，重建友善安全校園。
震怒又痛心 說出重話
「反霸凌難道只是口號？」盧秀燕說，希望這只是個案，受害學生嚇到被打的臉部傷痕累累都不敢承認，學生遭爆打後，躺在走廊長達兩分鐘無人聞問；校方必須著重品德教育與校園安全，才能去除家長擔憂，共同恢復友善的校園環境。
盧秀燕表示，校方調查報告滿紙都是檢討家長、檢討學生，卻不見校方自我檢討友善校園及通報是否失靈？如果以受害學生家長同理心，會容忍這種事？
「被霸凌學生悠遊卡被偷5次，學校沒有警覺性？」盧秀燕不滿痛心猶如電影幫派學校的情節在校園上演，還稱學生不會想離開學校；這就和受家暴婦女不想離開家庭，是因為無處可去。
長期霸凌 校方難卸責
校長解釋「學生悠遊卡2次是自己掉了，被偷3次」，盧秀燕反問「被偷3次和被偷5次，有什麼不一樣」，這是長期霸凌，校方難以卸責。
教育局長楊振昇說，學生受傷害，校長和老師有同理心？若自己小孩身體受到嚴重傷害；還會說是同儕間互動，校園安全和品格教育最重要，校園沒有安全遑論辦教育。
盧秀燕到校親自調查，校長數度表示道歉，坦承校方向家長道歉誠意不夠；學校溝通和宣導安全校園平台部分有待加強，要再著重反霸凌教育。
(中國時報)
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