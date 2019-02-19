一期稻田乾涸 雲縣農民搶水

2019年02月19日 04:10 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

一期稻作插秧進入尾聲，因為暖冬加上雨水少，且又非雲林農田水利會供水期，農民展開搶水大作戰，紛紛啟動馬達抽取地下水灌溉，不少人沒有開鑿地下水井，白天截不到水，只好夜晚摸黑阻水灌溉。

抽地下水應急

75歲老農楊平春趁著日正當中，大夥兒都回家吃飯、睡午覺空檔，打開農田小水門，阻截並將溝水引入田地，他說，如果不趁大家休息時趕緊灌水，溝渠水都被上游截走，下游根本無 水可用。

楊平春指出，因為缺水，不少已插秧的稻田田水乾至見土，有挖地下井的紛紛啟動馬達抽地下水灌溉，他的田地沒鑿井，所以為了搶水不只趁中午引水灌溉，也摸黑截水，又怕讓其他農民發現，刻意不開手電筒，結果不慎掉入水溝跌傷了左手。

一期水源只供雜作

雲林農田水利會會長林文瑞表示，該會不供水給一期稻作，一期水源只供雜作灌溉，通常分別在2、4月各通水2周，除非西螺鹿場課圳水源有餘裕，才會調度過來濁幹線灌區使用，但是該會不會特別通知農民何時增調供水，農民只能各自截水引水灌溉。

林文瑞說，民眾感覺從去年迄今雨水較少，其實每年二期稻作收割後便進入枯水期，該會雲林全縣及嘉義縣大林鎮、梅山鄉等灌區，因為不供水，多數農民一期都不種水稻，除非自己有鑿地下水井，而配合供水期，所以二期作才受理轉作登記。

(中國時報)