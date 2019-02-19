旗鼓鹽美食地圖 活絡庶民經濟

2019年02月19日 04:10 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

高市觀光局推出旗鼓鹽美食地圖，網羅123間店家包括韓總帶路美味、董事長帶路等主題，盼活絡庶民經濟。18日宣傳記者會特別拉到郭家肉粽舉行，店老闆郭明坤曾被貼標籤為「邁粉」，這次改挺「會做事的人」，韓市長上任後，人真的進來鹽埕了。

把旅客帶進古早味3區

觀光局長潘恒旭指出，此次發表旗津、鼓山、鹽埕3區美食地圖，帶領遊客穿梭饒富古早味的3區，體驗舌尖上高雄味，把旅客帶進來，讓高雄觀光業者發大財、全力拚經濟。

「旗鼓鹽美食百味集」美食地圖集結在地老街美食外，也包括韓國瑜最愛的鴨肉本、下一鍋水煎包；晶華集團董事長潘思亮從小在鹽埕區長大，特別推薦廣東勝味牛肉店、高雄婆婆冰、米糕城、港園牛肉麵。漢來美食總經理林淑婷則推旗津海產料理、阿進切仔麵。

透過美食找回昔日光榮

郭家肉粽老闆郭明坤毛遂自薦肉粽、碗粿，他透露，韓國瑜上任後，鹽埕區人潮明顯增加、生意也變好，「有才能的人，要給他有機會做做看」。至於下一次會支持誰當市長？他有智慧地說，能上檯面的，都非常優秀，但競爭一定會有輸贏，贏的就做給人家看，輸的就準備下次再來。

潘恒旭表示，愛河產業鏈串聯旗鼓鹽地區，這裡曾經是高雄最繁華地區，透過美食找回昔日光榮，下一波將推左營、鳳山、岡山等眷村美食，會優先滿足小市民荷包，發展攤販及庶民經濟。

(中國時報)