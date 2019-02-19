旗鼓鹽美食地圖 活絡庶民經濟
高市觀光局推出旗鼓鹽美食地圖，網羅123間店家包括韓總帶路美味、董事長帶路等主題，盼活絡庶民經濟。18日宣傳記者會特別拉到郭家肉粽舉行，店老闆郭明坤曾被貼標籤為「邁粉」，這次改挺「會做事的人」，韓市長上任後，人真的進來鹽埕了。
把旅客帶進古早味3區
觀光局長潘恒旭指出，此次發表旗津、鼓山、鹽埕3區美食地圖，帶領遊客穿梭饒富古早味的3區，體驗舌尖上高雄味，把旅客帶進來，讓高雄觀光業者發大財、全力拚經濟。
「旗鼓鹽美食百味集」美食地圖集結在地老街美食外，也包括韓國瑜最愛的鴨肉本、下一鍋水煎包；晶華集團董事長潘思亮從小在鹽埕區長大，特別推薦廣東勝味牛肉店、高雄婆婆冰、米糕城、港園牛肉麵。漢來美食總經理林淑婷則推旗津海產料理、阿進切仔麵。
透過美食找回昔日光榮
郭家肉粽老闆郭明坤毛遂自薦肉粽、碗粿，他透露，韓國瑜上任後，鹽埕區人潮明顯增加、生意也變好，「有才能的人，要給他有機會做做看」。至於下一次會支持誰當市長？他有智慧地說，能上檯面的，都非常優秀，但競爭一定會有輸贏，贏的就做給人家看，輸的就準備下次再來。
潘恒旭表示，愛河產業鏈串聯旗鼓鹽地區，這裡曾經是高雄最繁華地區，透過美食找回昔日光榮，下一波將推左營、鳳山、岡山等眷村美食，會優先滿足小市民荷包，發展攤販及庶民經濟。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。