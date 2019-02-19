恐怖斑馬線 學童被撞飛送醫
北市西門國小有學童下課後走斑馬線穿越康定路，途中被一輛汽車迎面撞上拋飛1公尺高，幸好只有輕傷，北市議員應曉薇18日會勘發現，現場只有斑馬線竟沒有其他號誌或警示牌面，她痛批根本是害人陷阱、恐怖路口，要求市府改善；北市交工處回應，將先塗銷斑馬線，通盤檢討周邊號誌。
該名學童上月16日放學後，和同學一起要通過康定路56巷口馬路，因為往來車輛多，學童走斑馬線奔跑趕緊要穿越，前方同學閃過汽車，該學童被車輛迎面撞上，整個人拋飛，經緊急送醫，所幸僅有輕傷沒有大礙。
應曉薇昨早到現場會勘，她指出，中興橋下橋右轉康定路的車輛非常多，車輛行經康定路56巷路口，有斑馬線卻沒有任何交通號誌或警示牌。
她抨擊，康定路車流量大，行人看到斑馬線以為可以安心通過，結果根本就像是害人的陷阱、恐怖路口，學校最近開學，交通事故讓家長相當憂心。
應曉薇要求，市府必須再次確認各學校附近交通安全狀況，也要請學校加強宣導小朋友上下學安全。
北市交工處規畫科長黃皇嘉表示，由於下橋車流量大，所以繪設斑馬線時才未加裝號誌，否則車輛會因停等紅燈回堵至橋上。
黃皇嘉說，2至3周內將盡快先塗消康定路56巷口斑馬線，並檢討周邊交通設施，透過北市交通警察大隊資料研議，若行人有通行需求，傾向採用行人觸控式號誌，讓行人通行，車流也可保持順暢。
(中國時報)
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