710萬修籃球場 竹市3校受惠

2019年02月19日 04:10 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

為讓孩子有更友善安全的運動環境，新竹市政府積極針對校園老舊體健設施進行修繕整建，2019年將投入710萬元補助舊社、頂埔與新竹國小的籃球場修繕工程，改善破損舖面、積水問題，讓孩子們在任何時間都能盡情活動。

教育處長李芳齡指出，新竹市目前共有46所市立中小學，其中31所的校舍超過40年的歷史，過去由於補助經費不足，除了一般教室校舍能夠整建外，運動場地因整建經費匱乏，少有能夠整修。

市府近年積極針對體健設施進行改善，除針對校園球場整建外，陸續也為培英國中、東園國小、南寮國小等多校跑道完成整修，南隘國小風雨操場也將於近日啟用。而舊社、頂埔與新竹國小籃球場都已使用超過10多年，球場舖面破損也有多處龜裂，遇下雨就會積水，且場地溼滑，使用上變得危險。

舊社國小籃球隊近來在全國賽事中屢創佳績，對籃球場地更有迫切集訓需求，為了維護師生安全，市府核定710萬經費將先更新舊社國小、新竹國小籃球場，以及頂埔國小多元運動球場，提升孩子校園運動安全與舒適度。 李芳齡說，近幾年新竹市籃運興盛，成軍僅4年的光復高中籃球隊打入HBL8強賽事，而培英國中與舊社國小也都各在籃球聯賽中打出不錯成績，更顯基層籃球培訓的重要。

而場地的維護是扎根基層的重要項目，今年將持續編列經費補助學校改善體育運動設施，提供友善運動環境，讓孩子爭取更好的體育成績。

(中國時報)