育德國小學生 逆勢翻倍成長

2019年02月19日 04:10 中國時報 鐘武達 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣二林偏鄉的育德國小，不僅沒被少子化海嘯沖倒，近4年學生人數還逆勢從38人大幅成長到69人，更有65％是來自外學區。校長方啟陽說，發展特色教學與老師全心投入填補該校教育資源不足，更贏得家長與孩子的信任。

方啟陽指出，育德國小位在二林鎮外竹里，是1所教育環境與資源都不足偏鄉小學，當地青壯人口外流與少子化潮流；102學年接任校長時全校學生僅有40餘人，104年更一度創下只有38人的新低紀錄。

為力挽狂瀾，方啟陽說，當時最重要是奔走尋求資源改善學習環境，學校大力發展特色教學；延攬語文、美術、音樂與自然科學等，各領域專家協助規畫充實學習，讓學生接受正規課程外，也能發展特殊技能。

老師的努力，讓孩子擁有多元學習資源，學習起來更開心且有效率。短短1年除本地家長，連竹塘、芳苑等外鄉鎮家長也充分感受育德的「蛻變」，紛紛將子女轉學到這裡；去年底育德學生已有66人，寒假又有3名轉學生加入陣營。

家長會長楊紫彤說，育德國小雖迷你，老師顧及層面卻可更普及，校方落實五育並重，讓她願意把小孩轉到這裡。前會長葉佳仁表示，曾經猶豫是否要讓孩子轉到育德，深思過後決定「就給孩子與育德一次機緣吧！」看到小孩開心學習成績進步，「當初決定是對的」。

(中國時報)