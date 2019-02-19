賞蘭花 閱讀台南400年風華
名列全球三大蘭展之一的台灣國際蘭展，今年邁入第15年，3月2日到11日將在台南市後壁區蘭花生物科技園區登場，台南市政府農業局指出，去年來自國際的訂單破100億元，今年盼再創佳績，並預估觀展人數可超過22萬人次。
繼去年以「蘭亭集序」為主題的展出贏得好評，今年以「蘭境-閱讀台南」為主題，結合台南在地文化、藝術、慶典、產業等特色，並以蘭花塑造出400年來不同的歷史場景，讓民眾感受台南古都的時代風華。
主辦單位指出，展場分為5大專區，主題景觀館也就是蘭境館，包括大航海時代的台江內海、荷據明鄭時期的熱蘭遮城、清朝時期傳統慶典、日治時期的糖業經濟，乃至於現在的蘭花實力，呈現出台南的歷史軌跡。
競賽館則有來自海內外超過200位專家來評審出冠軍蘭花，商務館也有20多國買家將前來洽談生意，台南市政府也跨局處合作，文化局規畫「蘭庶食─台南蘭集品生活主題展」，將生活美學帶入府城經典料理的街攤風景，觀旅局結合票選小吃活動，經發局則找來蘭花文創業者一起參與。
蘭展除現場排隊購票外，民眾也可以選擇上網、悠遊卡、一卡通及行動支付等方式，ibon售票系統也可以購買2019台灣國際蘭展發行的高鐵套票組合，更多資訊可以上官網查詢。
(中國時報)
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