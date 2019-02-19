協助燈會 屏大親善大使就位

2019年02月19日 04:10 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

2019台灣燈會在屏東，在地民眾皆以辦喜事心情迎接30年來第一次，屏東大學也招募校內60名接待人員，主要負責大鵬灣主燈區的貴賓接待及開、閉幕典禮頒獎，期待藉由大型活動展現辦學精神，大力行銷屏東美好。

屏大禮賓親善大使早於去年底便展開招募工作，經過2階段履歷篩選及面試考核，從127人中挑選60名，分別來自應用英語系、應用日語系、幼兒教育學系、中文系、財務金融系等各系學生組成，多數具有英、日語專長，能接待國際貴賓。

禮賓親善大使後續經過3梯次培訓，包括團隊合作、基本儀態與應對，連妝髮儀容、接待技巧，都有特別著墨；禮賓生服裝則以藍白色系為主，與這次燈會主視覺「莫比烏斯環」設計相互呼應，期待讓各界留下深刻印象。

參與同學邵子昕表示，經過一學期培訓，試營運正式上場就面臨很多突發狀況，隨著正式開幕腳步接近，遊客人數也慢慢增多，很期待向貴賓介紹此次燈區特色，如有需要也會將屏東美食和特色景點與對方分享。

另位於屏東市區來往要道的勞動部屏東就業中心，配合此次台灣燈會，也特地在中心騎樓璀璨點燈，裝設LED燈網，入夜後，呈現一片燈海、星光閃閃浪漫景象，讓前來求職民眾拍照取景，一同感受燈會熱鬧氛圍。

(中國時報)