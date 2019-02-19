黃定和拚立委 義不容辭

2019年02月19日 04:10 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

挾去年底縣市長大選之勢，國民黨內不少人有意爭取參選立委，宜蘭縣議員黃定和18日強調，立委是地方與中央的重要橋梁，而他曾任2屆宜蘭市長，資歷與經驗豐富，選立委「我義不容辭！」正式表態將爭取代表國民黨參選。

宜蘭縣立委之爭，民進黨現有前副縣長黃適超表態，黨部主委黃建財也考量參選，民進黨宜蘭市長江聰淵則排除選立委，他指出，經過上次選舉的檢討後，民進黨在各項政策上必須讓民眾更有感，藉由接地氣的行銷模式，才能讓政策與民眾做更好的連結。

江聰淵表示，雖然他無意參選，但他希望盡快敲定人選，尤其總統與立委應會合併舉行，讓鄉親早點了解民進黨提名人選，才能讓總統與立委選舉有相乘之效。

宜蘭縣議員黃定和去年底選舉前，就被認為會進一步參選立委，昨他表示，選情好不好是一回事，最主要的是當民意代表，就必須盡到民意代表的責任與義務，立委是重要的角色，必須讓中央將經費投注到宜蘭縣。

黃定和說，他當過8年9個月的宜蘭市長，有豐富行政歷練，也當過市民代表8年、縣議員2屆，對於監督政府政策、編預算、將預算一一落實，都很有經驗，選立委他是義不容辭，也會一定會將宜蘭的建設、發展做好。

(中國時報)