黃定和拚立委 義不容辭
挾去年底縣市長大選之勢，國民黨內不少人有意爭取參選立委，宜蘭縣議員黃定和18日強調，立委是地方與中央的重要橋梁，而他曾任2屆宜蘭市長，資歷與經驗豐富，選立委「我義不容辭！」正式表態將爭取代表國民黨參選。
宜蘭縣立委之爭，民進黨現有前副縣長黃適超表態，黨部主委黃建財也考量參選，民進黨宜蘭市長江聰淵則排除選立委，他指出，經過上次選舉的檢討後，民進黨在各項政策上必須讓民眾更有感，藉由接地氣的行銷模式，才能讓政策與民眾做更好的連結。
江聰淵表示，雖然他無意參選，但他希望盡快敲定人選，尤其總統與立委應會合併舉行，讓鄉親早點了解民進黨提名人選，才能讓總統與立委選舉有相乘之效。
宜蘭縣議員黃定和去年底選舉前，就被認為會進一步參選立委，昨他表示，選情好不好是一回事，最主要的是當民意代表，就必須盡到民意代表的責任與義務，立委是重要的角色，必須讓中央將經費投注到宜蘭縣。
黃定和說，他當過8年9個月的宜蘭市長，有豐富行政歷練，也當過市民代表8年、縣議員2屆，對於監督政府政策、編預算、將預算一一落實，都很有經驗，選立委他是義不容辭，也會一定會將宜蘭的建設、發展做好。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。