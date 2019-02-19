兔坑里天幕籃球場 有對兔耳朵

2019年02月19日 04:10 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

龜山區幸美七街大江山公園天幕籃球場18日落成啟用，有別於其他球場採用原型屋頂建築，該天幕配合地形施做長條狀，也因為位於兔坑里，還有2個兔子耳朵，模樣相當可愛。

桃園市長鄭文燦表示，龜山有許多山坡地住宅社區，早期開發時缺乏公共設施，市府評估後，將大江山社區原有的籃球場更新為天幕球場，工程經費1140萬元，去年9月開工，18日啟用。他說，受限於山坡地社區，因此該天幕較小，但該有的一應俱全，也一併改善排水、夜間照明、無障礙坡道及體健設施。

兔坑里長詹森源表示，過去先民到兔坑里開發時，看見滿坑滿谷的野兔，因此取其名為兔坑里，如今天幕球場以兔子為造型，里民也相當引以為傲。他也說，兔坑里不是都市計畫範圍內，建設、資源與都市計畫區相比，都相當少，希望市府能逐漸讓兔坑里的公共設施更健全。

鄭文燦也說，對於龜山較多山坡地社區，也會做好水保監測工作，避免順向坡滑動，影響居民安全。此外其他地方的公共設施也會逐一補齊，如龜山區公所旁中山廣場天幕已竣工，將於21日正式啟用，未來辦活動更加方便。

(中國時報)