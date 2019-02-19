福壽山櫻花 美不勝收
今年受暖冬影響，平地櫻花不捧場延後綻放，許多追櫻族紛紛往高山大飽眼福，「武陵櫻花季」將於27日、228連假前結束總量管制，不再延長；鄰近福壽山農場則是好好拍，在雪山山脈映襯下，交織成一幅美不勝收的景致。
武陵農場指出，今年受暖冬影響拉長整個花季欣賞時間，讓許多追櫻族大飽眼福，目前昭和、紅粉佳人花況已達最高峰；其餘晚櫻品種如霧社山櫻、吉野櫻等也將陸續綻放，民眾可上fb粉絲團了解最新花況。
武陵農場表示，因考量目前天候及特有花種綻放情形，疏運時程至27日截止，將於228連假前結束，不再延長。
鄰近的福壽山農場視野非常好，盛開的櫻花配上遠方的雪山山脈，遊客興奮的說「真的好好拍！」福壽山農場表示，目前吉野櫻的花苞開始萌動，預計228連假到3月中，是吉野櫻與大島櫻的盛開期。
平地的泰安櫻花季上周開幕，因受暖冬影響，開花僅1成！泰安派出所表示，目前花況已達3成，預計228連假進入盛開期，遊客可利用假期搭接駁車進行櫻花之旅。
(中國時報)
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