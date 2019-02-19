翁章梁俐落插秧 學童忙亂

2019年02月19日 04:10 中國時報 張亦惠 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉義縣大同國小推動食農教育不遺餘力，18日安排戶外教學活動，並在鹿草鄉寶哥友酵農園讓學童親自下田學插秧，出身農家的縣長翁章梁也一同參與，翁章梁指出，嘉義縣是農業大縣，食農教育非常重要，了解農作的辛苦，學會感恩和珍惜。

大同國小推動本土與食農教育，針對學生規畫一系列食農課程，除了健康蔬食與保護土地課程，還邀請專業師傅到校指導孩子動手做碗粿和麻糬，藉由食農料理課程，讓小朋友認識米食的種類及營養價值，貫徹從田間到餐桌的飲食文化教育。

昨日上午在鹿草寶哥友酵農園，有70位學童近距離認識稻子，並赤腳走進農田插秧，現場也有解說、插秧體驗與趣味競賽，鹿草鄉長楊秀玉、縣議員林緗亭、詹琬蓁、賴瓊如也到場了解縣政府推動食農教育的用心，並跟著小朋友一起下田學插秧。翁章梁從小就幫忙務農，插起秧苗動作熟練，多數小朋友則是手忙腳亂，甚至玩起泥巴，相當開心。

大同國小校長周濟仁表示，未來將規畫在教室外設置種植區，邀請專業農夫指導，延續食農教育精神，從小教育小朋友珍惜食物、友善土地，進一步認識在地食材與本土農業的文化價值與重要性。

翁章梁表示，小朋友透過插秧體驗農作的過程和農夫的辛苦，也了解食物必須對抗氣候和病蟲害才能上桌，相信學校用心安排的食農課程，必能帶給學童不一樣的體驗。

(中國時報)