大同寶寶花燈 體驗Cosplay

2019年02月19日 04:10 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

2019台灣燈會即將在東港大鵬灣登場，占地38公頃大的大鵬灣燈區共細分成20個小燈區，各區無不爭奇鬥艷，當中以大同寶寶賽車創意花燈「大同寶寶‧飆出好屏」為主題的企業燈區相當吸睛，不僅讓遊客賞燈更提供深入情境的Cosplay體驗。

大同公司指出，大同寶寶創意花燈自2012年推出以來，每年都成為燈會亮點，而此次大同寶寶創意花燈是結合大鵬灣卡丁賽車的特色，且還突破一般花燈只能看不能摸的限制，特別製作讓遊客可以進入拍照的大同電鍋夢幻跑車，更可以戴上和大同寶寶一樣的安全帽扮演分身，與大同寶寶帥氣同框。

大同公司強調，燈會現場除了展出「大同寶寶‧飆出好屏」賽車燈組外，更有活力四射的大同寶寶人偶親臨現場與民眾互動熱情舞蹈，凡是將「大同寶寶‧飆出好屏」賽車燈組照片上傳IG、FB或LINE群組者，就有機會獲得大同寶寶獨家小禮物，且數量有限、送完為止。

大同公司是台灣產業界第一家建立超過100年的企業，也是陪伴台灣民眾一起成長，見證台灣奇蹟的在地品牌，世紀企業的永續更代表台灣之光，因此「大同寶寶‧飆出好屏」賽車創意花燈也有特別意涵，展示努力不懈、勇往前行創造更亮麗的新時代。

大同寶寶賽車創意花燈位於大鵬灣燈區的企業燈區內，展期為19日至3月3日止，大同公司歡迎大小朋友一同前來與酷勁十足的大同寶寶同樂、爭奇鬥艷，體驗角色扮演同框較勁的新奇。

(中國時報)