黃向羣接北農董座 半小時敲定
北農18日舉辦臨時董事會處理董事長人事案，整場會議不到30分鐘，火速結束，北市府推派前議員黃向羣順利上任，由於黃被視為是綠營「蘇系」人馬，外界認為柯文哲拉攏蘇系意味濃厚。對此，黃向羣表示，柯應是看中他清廉及問政表現，也強調未來一定會到議會備詢。
北市府及農委會年前達成共識，新任總座、董座分別由農金局副局長翁震炘、前議員黃向羣接任，翁24小時內上任，不過黃卻遲遲未就定位，引發外界質疑，北農昨舉辦臨時董事會、常董會，現任董事長彭振聲、黃向羣等人皆出席，會議不到半小時結束，決議推舉黃向羣為董事長，即刻就任。
由於黃向羣曾獲閣揆蘇貞昌輔選，外界認為台北市長柯文哲推派黃，拉攏蘇系意味濃厚。對此，黃向羣澄清，市長只希望他好好跟總經理配合，針對產銷平台運作、市場改建等，公開對大眾說明，市長應是看中他清廉、問政表現，這次人事案並沒有為了替換誰，純粹為北市府人事考量。
至於開議後會不會與翁震炘赴議會備詢，黃向羣強調，自己是議員出身，一定會接受監督，更說只要議員有問題都該主動解決，不一定在議場上才做答詢，私底下有問題也應全力配合。
(中國時報)
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