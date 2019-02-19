實創特色 辦學亮點
新北市府耗資億元經費打造的樟樹國際實創高中，創立至今無論設備或是師資，甚至國際化程度都是亮點，招生報到率也逐年成長，如果可以強化宣傳，相信定能成為引領風潮的額滿學校。
樟樹的多媒體動畫科及流行服飾科，是新北市公立技職高中首創類科，實驗教育精神下的課程更是具有創新特色，每學期招生180人，相較於其他技職高中動輒500人的招生人數，理應成為擠破頭的技職教育窄門。
但新創科系首年招生難免遇到「試水溫」現象，加上少子化問題，探水溫者眾，下水者少，導致180個招生額報到率不理想，雖說非戰之罪，但樟樹既然是重點學校，教育局、校方必須要更強化宣導力道。
樟樹位於汐止區，先天交通區位就吃虧，周邊不像多數技職高中一樣有捷運方便轉乘，即便優免入學吸引部分在地學生就近入學，獨招部分恐難以光靠獎學金吸引報名；又例如優免入學僅在滿額時看成績錄取，未滿額時便會產生學習程度落差大的問題。
新學校需要時間觀察成長，樟樹既然是重點學校，不管是類科和課程本質都屬卓越，辦學優劣不能只看報到率高低的單一項目，相信假以時日，定能創造出別具風格的實創特色。
(中國時報)
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