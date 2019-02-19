桃園老街溪 建跨橋連接自行車道

2019年02月19日 04:10 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市政府推動老街溪自行車道，吸引不少自行車族前往，然而因為老街溪兩岸尚無串聯，有市民建議在大昌路水利會攔河堰旁的小公園搭建自行車跨橋，讓車友不用繞經車流量大主幹道才能到對岸，市議員黃敬平18日與水務局會勘後決議，將分成短期和中長程計畫連結老街溪左右岸自行車廊道，讓市民更加方便。

市議員黃敬平18日會同水務局、養工處、區公所等單位到場會勘，水務局表示，老街溪下游已有重建中的新光吊橋，且跨橋工程必須包含銜接點兩處的背部拉力面積，老街溪右岸的腹地不夠，建橋計畫不可行。

黃敬平也與水務局決議，短期計畫可藉由協議價購，在大昌路建置銜接環鄉橋自行車道，中長程計畫則是新建還鄉橋至下游新富橋的老街溪左岸自行車道工程，整體經費預估超過1億元。

(中國時報)