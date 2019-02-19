日月潭櫻花蜻蜓群棲白櫻 全球首見
知名蜻蜓專家秋寒煙，17日在日月潭山區發現罕見種「溪神蜻蜓」群聚度冬，該現象目前全球僅2筆紀錄，全都群棲在紅色山櫻樹上，被生態界暱稱「櫻花蜻蜓」；難能可貴的是日月潭這群溪神蜻蜓，分兩組擠在白山櫻樹上，為世界首見！
「真是生態奇觀！」秋寒煙是在17日凌晨發現70多隻溪神蜻蜓，分兩組停棲在1條山溝旁的白色變異種山櫻樹上，即「福爾摩沙櫻」或稱綠萼櫻。
因2016年在台北市陽明山及新北市新店區所發現的櫻花蜻蜓，都是群聚緋紅色山櫻上；日月潭這1分為2的溪神蜻蜓，在紀錄上而言，是世界第3筆櫻花蜻蜓、全球第1筆停在白櫻花，也是新北市以南第1筆櫻花蜻蜓。
剛從日月潭回到台北的秋寒煙為審慎起見，18日凌晨2點多又迫不及待南下日月潭，擬作更詳盡記錄。
秋寒煙說，台灣至少有160種蜻蛉目昆蟲，牠們多以幼蟲水蠆越冬，甚少以成蟲撐過酷寒。幾年前，台南山區發現數十隻線紋蜻蜓聚集成串，因樣似鞭炮被暱稱為鞭炮蜻蜓，櫻花蜻蜓的發現，剛好與之相輝映，殊為難得！
台北市立動物園保育研究中心蜻蜓專家陳賜隆說，蜻蜓群聚越冬，氣溫回暖解散後，冬季會再回到原地，因此切勿驚擾，以避免把牠們嚇走後不在回來。
(中國時報)
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