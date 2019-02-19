豬事幸福亮了 北港燈會迎賓
「2019北港燈會」18日由縣長張麗善主持啟燈儀式，3大燈區包括「巷弄燈區」、「水道頭燈區」、「觀光大橋燈區」，重現花燈原鄉北港鎮的花燈文化，展期至3月3日，邀請全國民眾來雲林走春拜拜看花燈。
今年北港燈會由雲林縣政府與北港朝天宮媽祖廟共同辦理，以傳統文化、產業、特色小吃、生態4大主題為主軸，呈現北港在地工藝特色與文化底蘊。主燈「豬事幸福」位於「觀光大橋燈區」，以金豬撲滿造型象徵聚財意涵。
北港老街「巷弄燈區」主打「懷舊復古風」，結合電動花燈、傳統燈籠、創意盆偶、老電影看板、懷舊場景等元素，展現「花燈原鄉」的百年歷史，配合古早味北港大戲院、百貨行、理髮廳等懷舊復古情境，帶領遊客穿越時空回到50、60年代。
「觀光大橋燈區」橋上以「食在幸福」為主題規畫光環境場域，配合雲林花生、蒜頭、快樂豬、紫斑蝶等各式造型摺燈迎賓；橋下除了主燈「豬事幸福」，另有北港地區國中小學師生創作的36組花燈，展現在地傳統花燈工藝。
「水道頭燈區」則是結合現地水池以水的元素布置，還有「食在幸福好味道」燈組呈現北港小吃場景、「報馬仔」燈組宣揚感恩惜福、常善為樂的媽祖精神、「好事成雙，喜事連連」燈組介紹北港在地物產。燈會期間每日在此限量贈送豬年小提燈。
(中國時報)
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