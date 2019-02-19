和發產業園區用地 廠商搶購

2019年02月19日 04:10 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄和發產業園區吹「韓流」，近日湧現搶地風潮，某一坵塊約2200坪土地，同時有多家廠商繳款申購，形成多搶一局面。經發局長伏和中指出，和發園區開發工程3月完工在即，有意購地廠商動作得快，以免向隅。

伏和中表示，受陸美貿易大戰台商回流，及韓國瑜積極招商影響，近期廠商詢問度大增，加上和發園區道路等各項公共工程已進入完工階段，道路、路燈、號誌、服務中心陸續完工送電，與昔日荒煙蔓草景象大為不同，更吸引昔日觀望廠商回流看地。

伏和中指出，農曆春節過後北部廠商積極南下獵地，和發產業園交通便利，鄰近產業鏈供需完整，園區基地方正、公共設施完善，金屬、電子等高科技產業也紛紛進駐，廠商詢問度熱烈，看地率及成交率持續增加。

伏和中說，和發產業園區「出售為主、標售為輔」進駐策略，透過每半個月為一批次，同一坵塊若同時有2家以上廠商提出申購，經協調換地不成，將採競標、價高者得方式辦理，價格透明、制度建全，減少購地設廠的不確定性。

經發局副局長高鎮遠指出，和發產業園區進駐率約2/3，目前每坪開價不到10萬元，對比鄰近大發工業區動輒20萬，算是相當優惠，近日更有金屬加工、機械廠商看中同一塊地，積極搶進和發園區。另外，受物價及開發成本等因素，4月公告時土地價格恐上揚， 籲廠商儘早申購。

(中國時報)