和發產業園區用地 廠商搶購
高雄和發產業園區吹「韓流」，近日湧現搶地風潮，某一坵塊約2200坪土地，同時有多家廠商繳款申購，形成多搶一局面。經發局長伏和中指出，和發園區開發工程3月完工在即，有意購地廠商動作得快，以免向隅。
伏和中表示，受陸美貿易大戰台商回流，及韓國瑜積極招商影響，近期廠商詢問度大增，加上和發園區道路等各項公共工程已進入完工階段，道路、路燈、號誌、服務中心陸續完工送電，與昔日荒煙蔓草景象大為不同，更吸引昔日觀望廠商回流看地。
伏和中指出，農曆春節過後北部廠商積極南下獵地，和發產業園交通便利，鄰近產業鏈供需完整，園區基地方正、公共設施完善，金屬、電子等高科技產業也紛紛進駐，廠商詢問度熱烈，看地率及成交率持續增加。
伏和中說，和發產業園區「出售為主、標售為輔」進駐策略，透過每半個月為一批次，同一坵塊若同時有2家以上廠商提出申購，經協調換地不成，將採競標、價高者得方式辦理，價格透明、制度建全，減少購地設廠的不確定性。
經發局副局長高鎮遠指出，和發產業園區進駐率約2/3，目前每坪開價不到10萬元，對比鄰近大發工業區動輒20萬，算是相當優惠，近日更有金屬加工、機械廠商看中同一塊地，積極搶進和發園區。另外，受物價及開發成本等因素，4月公告時土地價格恐上揚， 籲廠商儘早申購。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。