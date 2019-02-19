北滬雙城論壇 聚焦青年電競
上海市台辦主任李文輝18日拜訪北市府，雙方研商雙城論壇內容，會後北市府發言人劉奕霆表示，北市府表達願意續辦的意願，將著重青年交流、電競產業、物流等議題，另外柯市長也提到上海至少還有50萬名台商，經濟部分也希望納入討論，相關時程仍待協商。
李文輝等人昨上午11點抵達北市府，會前面對媒體提問「能不能接受柯的『國家說』」、「沒去高雄會不會覺得可惜」，李文輝僅回「新年好、新年好」，隨即快步步入會議室，北市府由柯文哲率產發、文化、觀傳、體育等局處首長接見，雙方會談半小時，會後李文輝滿意表示，「（對雙城論壇）有很大的方向！」
劉奕霆轉述，這次會談主要有兩個目的，一個是2019台北燈節，觀傳局有邀請上海代表參與友好城市燈區，上海市台辦表達感謝之意 ，另外是今年雙城論壇輪到上海舉辦，北市府表達願意續辦的意願，論壇內容將著重青年交流、電競、物流等議題。
劉奕霆轉述，柯市長也提到在上海至少還有50萬名台商，經濟部分也希望納入論壇討論，希望透過台商意見，研商協助台商的方式，另外，市長也希望藉由雙城論壇，參觀上海目前物流跟電商的發展。
至於今年雙城舉辦時程及出訪代表，劉奕霆表示，過往多為7、8月舉辦，目前市長已交代幕僚與對方洽談，但確切細節，仍待時程確定後說明。
(中國時報)
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