適合的擂台 競爭才有意義

2019年02月19日 04:10 中國時報 李萬吉

聽朋友提及最近韓國有部收視率非常高的電視劇「天空之城」，內容以韓國上流社會中，一群欲扶助丈夫事業和培育子女成為二代貴族的貴婦故事為主軸，劇中的家長極盡所能追求兒女進入韓國SKY三所頂尖大學，或許有些戲劇的效果，卻可說是對韓國教育現狀的批判。

過去對於韓國學生需面對超高升學壓力時有所聞，在亞洲國家中應該是數一數二的沉重。相較之下，台灣國高中生的升學壓力應該算小巫見大巫吧！不過仍常聽到家長說孩子課業壓力並未減輕，覺得教改越改越亂，補習風氣不降反升。

然而，有許多家長一邊抱怨升學壓力沉重，卻仍以升學率為選校依據，搶著把孩子擠進那些高競爭的升學班級，然後再以補習鞏固孩子的競爭地位，只為了讓孩子也能成為那令人羨慕的榜單之一。

這當中，有多少孩子就像韓劇裡的可憐學生，幾乎每天都在家庭、學校和補習班中來回穿梭；生活都被書本、作業、考試給埋沒。他們的未來被成績定位，夠優秀的，就以頂大醫科、電機、法律等科系為目標；成績普通的，至少拚個國立大學；至於學業成績落後許多的，就求安穩畢業，反正不怕沒大學可讀。

這些孩子沒什麼機會，或者也不需要去思考自己是誰？想要什麼？想做什麼？他們的路是家長設定好的，是學校規畫好的。現階段的學習只是他們競爭的武器，和生活沒太大關係，和生涯也未必畫上等號。換個角度看，家長們無形中已建構龐大的天空之城。

競爭不是壞事，追求更好也是人性，但比起盲目競爭，孩子更需要多些機會探索自己，找出適合自己的擂台，才知道為何而爭？那樣的競爭壓力才有意義，才能轉化為持續學習的動力。（作者為康軒文教集團董事長）

(中國時報)