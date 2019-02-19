王仙蓮歸隊 桃市議會藍過半

2019年02月19日 04:10 中國時報 蔡依珍／桃園報導

國民黨提名當選的平地原住民市議員王仙蓮，去年一度宣布加入無黨團結聯盟，讓在議會強勢過半的國民黨優勢破功，王仙蓮18日決定重回國民黨團，也讓藍營黨團成員達32人，在周三開議前確定實質過半，至於李家興、劉熒隆和牛煦庭，國民黨部書記長李祐銘表示：「還在努力中！」

桃園市議會無黨聯盟黨團去年底宣布黨團名單時，以無黨籍報備參選的國民黨籍李家興出任無黨總召，國民黨提名當選平地原住民選區的王仙蓮也成為黨團成員之一，原宣布在議會63席中掌握過半席次的國民黨團，瞬間從33席減為31席，過半破功。

經黨部積極協調，以及支持者不諒解、雜音不斷，王仙蓮決定以黨為重，回到國民黨團，參與黨團運作，讓藍營黨團成員回到32人、確定過半。黨團書記長梁為超竭誠歡迎，感謝議長邱奕勝的折衝及協助，黨團將以認真負責的態度，加強市政監督及預算把關。無黨聯盟執行長劉勝全對此表示尊重，仍希望任何對市民有幫助的議題，都能兩黨合作。

李祐銘表示，很開心王仙蓮回到大家庭，至於李家興、劉熒隆和牛煦庭，坦言只要黨員沒有依照黨的遊戲規則，都一定會有黨紀處分，但若加入黨團運作，可能會視情節有不同處理，仍在努力溝通協調中，希望國民黨團能成為強而有力的在野黨，發揮監督的力量。

(中國時報)