古裝格格光臨外埔園區 來趟宮廷體驗
今天元宵小過年！全台各地都有元宵慶典，台中市除文心森林公園「中台灣元宵燈會」外，「台中世界花卉博覽會」精心策畫的活動，準備帶給民眾不一樣驚喜。市府表示，外埔園區邀請古裝格格大駕光臨，手持元宵提燈，讓遊客彷彿進入宮廷劇中，更帶來小禮物要送給當日參觀遊客。
元宵節是台灣重要慶典節日，各地張燈結綵活動更處處充滿驚喜。2019中台灣元宵燈會開幕前2天造成轟動，累計吸引50萬人次前來賞燈，陸續捧紅不少打卡熱點；元宵節在文心森林公園圓滿劇場以及睡魔花燈區，安排晚會與睡魔花燈擊鼓點燈儀式。
花博外埔園區食在滿竹歇腳亭，因應正夯古裝宮廷風，將邀請古裝格格們帶來趣味的燈謎遊戲；包括腦筋急轉彎，還有特別為外埔農業形象設計的趣味蔬果題，答對者可參加紅包抽抽樂，將台中花博最具代表性吉祥物紀念小禮帶回家。
展館部分，樂農館元宵節當天推出「花燈籠和果子」DIY活動，邀請日式甜點師將燈籠與花做結合，指導遊客們用手感溫度做出精巧細緻的日式和果子，讓元宵節不再只是提燈籠、賞花燈，還可將燈籠、花、美食融為一體，增添即將到來的春天氣息。
(中國時報)
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