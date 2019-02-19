建照加速核發 雲縣更便民

2019年02月19日 04:10 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣政府修正《雲林縣政府工程採購估驗付款及竣工驗收作業程序》，簡化相關行政流程，加速工程估驗付款與建照核發時程，雲林縣長張麗善18日宣告啟動該項便民新措施，希望讓縣民對行政效率的提升大大有感。

建設處長李俊興指出，新便民措施建造核發部分，都市計畫以外地區5層以下非供公眾使用建照，除斗六市外，餘已委任各鄉鎮公所，即日起可直接以掛號辦理，縣府將藉環境影響評估、水土保持、都市設計審議等平行分會審查，並落實建築師簽證負責，加速核照。

工務處長汪令堯表示，工程估驗與付款部分則改為書面審查、修改初驗規定、提高辦理初驗的契約金額等方式，提升付款速度，盼吸引更多優良廠商至雲林投標，讓縣內公共工程品質更加優化。

汪令堯說，辦理初驗的契約金額由原來的1000萬元，提高至5000萬元以上，省下來的人力，則運用在落實監督施工品質。

張麗善強調，過去縣內公共工程時常流標、廢標，主因在於工程付款延宕，根據統計2012至2018年間，雲林縣府共有53件工程延遲付款，位居全國第一，也因此造成部分廠商資金周轉不靈而倒閉，未來縣府將以不刁難、不受賄、不拖延、嚴格監控品質等態度，創造縣府、廠商及縣民3贏的公共工程建設的環境。

(中國時報)