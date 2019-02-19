高市議會 伴弱勢市民滾元宵

2019年02月19日 04:10 中國時報 劉宥廷 ／高雄報導 ／高雄報導

元宵節是新年後的第一個月圓之日，高雄市議會特別為弱勢市民送上關懷，提前滾元宵歡度佳節；議長許崑源表示，高市在市長韓國瑜帶領下，這座城市一定會財源滾滾來，期盼在府會合作下，大家一起為穩定生活打拚。

議長許崑源、副議長陸淑美帶領議員陪伴身心障礙市民提前歡度佳節，一行人攜手中華民國身心障礙服務發展協會及紅十字會慈暉園家民，同心協力滾元宵，也一起吃元宵，現場歡樂聲不斷；為讓弱勢市民分享元宵氛圍，議會特地採購金豬小提燈和圓山飯店主廚陳世章精心製作的元宵，贈送給弱勢福利服務團體，共享「幸福元宵」美味。

許崑源指出，高市議會屬全體市民的議會，議員不分黨派及色彩，大家共同陪伴弱勢市民過節，也十分關注弱勢市民權益；他強調，議會扮演拋磚引玉的角色，期盼社會各角落的市民能運用自己力量，人人關懷弱勢市民。

陸淑美也向大家祝賀「金豬報喜迎新春，財源亨通發大財」，她說，希望議會未婚議員都能在今年找到好姻緣；副市長洪東煒則祝福大家元宵佳節快樂。滾完元宵後，許崑源招呼大家一起吃元宵，一口元宵，一口幸福，新春滿滿幸福。

(中國時報)