幸福國中種茶樹 拚科展

2019年02月19日 04:10 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

龜山區幸福國中數理社團為了參加科展，由曾獲神農獎的茶農林雨暘提供近120平方公尺土地，供學生種茶。學生們必須從整地開始、播種，最後慢慢學習採茶、照顧、製茶技術，學校也希望，學生們藉由難得經驗，體驗茶農辛勞。

幸福國中校長莊文凱表示，數理社團3名學生在發想科展題目時，因為學校發展主軸是國際教育，原本想要以咖啡為題目，但因為龜山有產茶，且茶葉與國際社會息息相關，因此和林雨暘接洽，沒想到林雨暘一口答應提供土地讓學生種茶。

林雨暘說，隨著時代演進，傳統農業逐漸式微，而學生們從1棵茶苗開始，看著它慢慢長大，希望小孩子不只在書本上，而是在土地上認識茶葉怎麼發展。

指導老師李宸鎰表示，原本計畫要以東方美人茶為主題，評估後發現但有一定難度，因此決定以「茶葉與肥料關係」作為科展題目。

莊文凱又說，去年底才播種，要採收最快也要1年時間。這段期間，老師每周會固定帶學生到茶田裡除草、照顧茶樹，未來這批學生若畢業，也希望新進的學生繼續以茶葉為科展題目。學生李擎表示，不只希望科展能得獎，也能種出好喝的茶。

(中國時報)