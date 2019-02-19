台中打造「漫畫之城」
日本鳥取縣是漫畫《名偵探柯南》和《鬼太郎》故鄉！台中與鳥取縣締結友好城市，舉辦「漫畫王國鳥取國際漫畫比賽in台中2018」，18日舉行頒獎典禮；新聞局長吳皇昇說，與「漫畫王國」鳥取縣官房長江原修達成合作共識並簽署友好紀念，透過漫畫特展、邀請漫畫家分享經驗等，打造台中為「漫畫之城」。
頒獎典禮由吳皇昇、江原修等，頒獎給台中賞《山與山的奇妙交流》作者籠包、鳥取賞《科學家貓奴》作者度緯、最優秀賞《我的家鄉》Ms. David。
吳皇昇說，台中市汲取鳥取縣「漫畫王國」豐富經驗，朝向「漫畫之城」邁進！台中將與文化部共同興建國家級漫畫博物館，由城市間經驗分享得到寶貴建議，日本知名的《鬼太郎》來台展出；台中漫畫家創作的相關鬼怪題材作品，可跨海到東瀛開展。
比賽由3名台中、台灣相當優秀漫畫才子獲得台中賞、鳥取賞及優秀賞，鳥取縣也承諾在後續的相關特展，納入3位優秀創作者的作品；讓在地漫畫家在鳥取縣真正走出台灣、走入日本、走向國際。
江原修表示，鳥取縣運用《名偵探柯南》等世界知名作品吸引觀光客振興觀光；並邀請知名漫畫家至台中分享單格漫畫與四格漫畫創作，藉人文交流互相理解，活化雙方觀光創造雙贏。
(中國時報)
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