郭國文槓謝龍介 預告大咖助陣

2019年02月19日 04:10 中國時報 劉秀芬 ／台南報導 ／台南報導

台南市立委第2選區補選戰況激烈，前日國民黨參選人謝龍介競選總部成立，「禿子漢子燕子」合體助陣，吸引上萬民眾參加，士氣大振，民進黨參選人郭國文不敢鬆懈，18日緊抓謝龍介政見疑點窮追猛打，並預告24日競選總部成立將邀賴清德、黃偉哲、卓榮泰、陳其邁等大咖助陣。

郭國文質疑，謝龍介議員一面力挺九二共識、力拱高雄，一面唱衰台南，現在又要行銷台南農產品，郭國文表示，他們說拚經濟不要政治，這樣謝議員辭掉議員專心投資產銷公司，全力幫農漁民經銷農產到大陸不就好了？

郭國文並說，既然謝龍介推崇國民黨市長的政策，他想問謝3個問題，發生登革熱疫情時高雄市長出國度假適合嗎？台中市長反對山手線計畫，謝龍介也同意刪除台南捷運費用？謝龍介覺得高雄燈會辦得比台南燈會好嗎？

針對郭國文所提的3個問題，國民黨台南市黨部發言人總召黃淑貞呼籲郭國文，想挽救民調的話，「少點政治口水，專心拚經濟，不要嘴上念經，做的又是另一套。」黃淑貞表示，當過勞動部次長的郭國文，應該多為台南市民創造福祉與安居樂業的環境，讓台南子弟不再北漂，而不是把心思放在「關心」謝龍介、韓市長與盧市長來搏版面。

黃淑貞說，民眾的眼睛是雪亮的，謝龍介與台南鄉親拚經濟，目的就是讓大家的生活環境變更好，郭國文3問謝龍介前，應該先反思，這20多年民進黨到底為台南做了什麼？請郭告訴第2選區的鄉親，他到底是要「拚台南、顧台灣」還是「顧經濟、好生活」。

(中國時報)