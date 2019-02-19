燈會在屏東 今晚驚豔世界
中國時報
潘孟安
這一刻終於到來，屏東縣等了30年，今天就要站上世界舞台，台灣燈會30而立，今晚正式在屏東東港大鵬灣點燈開幕，邀請大家到現場或直播前共襄盛舉。
CNN、BBC等外媒以「地表上沒有雲霄飛車的迪士尼樂園」來形容這次燈會，經過幾天試營運，團隊調整再調整，屏東準備完美呈現，今晚就要讓大家看見最熱情的國境之南，點亮屏東品牌。
巨鮪來富主燈第一次跳脫生肖、設置海上、永久留存；第一次陸海空的主題樂園燈區，法國烏托邦水上劇場、感動滿分的INTEL無人機飛行都是首次出現在台灣。第一次有新住民海之女神主燈，第一次用賽格威當行動服務台，屏東有太多的第一次沒辦法一次說完。
地方各燈區更是遍地開花，一區一主題，天天有主秀，展現屏東在地元素。與國際藝術家合作的藝術燈區，更有3座燈飾已受邀到丹麥策展，一定要走進來。
「你來屏東賞燈了嗎？」將是這2個禮拜全台最夯的問候語，大鵬灣、東港小鎮、屏東市3大燈區，搭配10大精選遊程，沒住下來真的逛不完，我一再推薦周遊屏東最超值。
辦好燈會，請大家一起當主人，力邀海內外親友到屏東賞燈，你們都是屏東的代言人！
2月19日到3月3日，我們屏東見！
(中國時報)
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