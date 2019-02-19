基隆海生館計畫 改市府主導
中國時報
游昊予／基隆報導
國立海科館所屬的海生館在慶富案爆發後一度停擺，預定今年第2季對外招標，於2024年完工，但基隆市議員張淵翔稱，海生館可能不蓋了，將被市府收回興建商場。基隆市政府則澄清，指議員說法不正確，嚴重誤導視聽，國立海科館館長吳俊仁則表示，海生館一定會蓋，只是由基隆市主導。
據了解，上月30日行政院將海生館的招商計畫併入周邊碧砂漁港以及八斗子廊帶的發展計畫當中。基隆市政府表示，議員在臉書指出「市府將在水族館預定地興建大型飯店與商場，代表水族館不蓋了」的說法並非事實，市府現正規畫八斗子漁港可行性評估，海生館基地併予納入並由市府統籌進行整體規畫，希望議員能夠去了解真實狀況，不要任意爆料。
規畫評估八斗子漁港
產發處長林青海說，海生館納入整體規畫後，已經和國立海科館密切接觸，目前還在整合階段，初步規畫預計於3月底出爐，希望仍能按照之前的時程，在第2季進行招商。至於金額部分，由於兩大計畫相互結合，可能會有變動。
張淵翔18日在臉書發文，指出國立海科館館長的任期只到月底，並指出去年10月底，行政院指示海科館要審慎評估是否蓋海生館，並由基隆市政府主導涵蓋海生館預定地的整體規畫案，請市府勿再一意孤行，讓整體規畫案公開透明化。
海科館長喊一定會蓋
吳俊仁也說，自己將會於月底結束任期，回到學校任教，目前海生館BOT案已納入碧砂漁港到海科館八斗子廊帶的整體規畫，海生館一定會蓋，只是會由市府主導。
(中國時報)
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