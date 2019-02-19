兩岸國寶大師獻藝 燈峰造極

2019年02月19日 04:10 中國時報 吳岳修 ／新北報導 ／新北報導

新北市祈福燈會18日晚間正式點燈，在大台北都會公園連續展出14天，今年燈會主題「豬福滿滿」，主燈請來國寶級燈藝大師林健兒創作，大陸國家級師傅顧業亮等人也受邀獻藝，讓民眾一睹南京、江蘇等地燈藝風采。

燈會由新北市長侯友宜、新北議長蔣根煌、大陸江蘇政協副主席王榮平、南京市副市長冉華及三重宗教文化發展協會理事長李乾龍等人點燈拉開序幕，藝人吳怡霈擔任晚會主持人，知名歌手蕭煌奇等獻唱，現場還設有在地美食攤位，讓民眾有吃又好玩。

展出14天 有吃又好玩

侯友宜說，第二屆新北燈會規模比去年更盛大，作品也更加美麗，主燈「五福臨門、豬事大吉」請來國寶級燈藝大師林健兒操刀，兩岸燈區找來大陸國家級傳承人顧業亮及陳柏華獻藝，包括氣勢磅礡的「福臨門」古景燈道，及以南京、江蘇等知名景點為主題的花燈，兩岸大師同場爭豔，要讓燈會更有看頭。

辰光橋 變身情侶鵲橋

民政局也說，展區約有6公頃，燈節將剛落成的辰光橋打造成情侶鵲橋，民眾打卡後可免費兌換限量月老紅線及月老吊飾，不少情侶在燈飾前相擁而吻，唯美氣氛在熱鬧中更增添甜蜜；新北40間宮廟共襄盛舉加入燈會，要所有市民開春逛燈會、迎好運，金豬年「豬福滿滿」。

民政局提醒，新北燈會從2月18日到3月3日，參觀人潮眾多，歡迎民眾搭乘捷運至三重站，或是到機場捷運A2三重站，再從辰光橋步行進入燈會園區，搭乘公車的民眾也可至至捷運三重站或五谷王廟站下車前往。

(中國時報)