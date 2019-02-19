花燈迎天穿 周末新埔輕旅行
新竹縣喜迎元宵節及客家天穿日，在新埔大街上打造4大特色花燈，並串聯傳統戲曲、踩街、輕旅行，歡迎民眾23、24日周末兩天來新竹縣作客，品嘗客家米食，領「豬」事大吉小提燈，深度品味客家文化的魅力。
移動花燈 全台唯一
新埔花燈號稱全台歷史最古，也最具代表性及特色，每年元宵、天穿節慶，在地大小團體、校園發揮巧思，將盛大花燈載上布置絢麗的花車上，與來自四面八方的遊客一起踩街，炒熱年後氣氛，「北天燈、南蜂炮、會移動的花燈在新埔」封號不脛而走。
新竹縣長楊文科18日為新埔花燈迎天穿系列活動暖身，他說，今年竹縣推出4大特色花燈皆與「豬」年環環相扣，並取諧音「諸事大吉」，自19日元宵節24日，歡迎民眾到新埔鎮藝文廣場欣賞花燈藝術「諸事（豬獅）大吉」、「花開富貴‧圓滿如意」、「圓滿如意燈籠」及「客家獅」巨燈。
23日晚間6點半，新埔花燈迎天穿晚會將在新埔鎮藝文廣場登場，邀請榮興客家採茶劇團上演經典大戲「丈母娘看婿郎」，縣府備有免費客家米食供民眾品嘗。
藝陣踩街 掀起高潮
24日上午8點半，新埔鎮公所舉行「良橙桔時、樂遊新埔」千人健走，緊接著在下午舉行新埔花燈迎天穿踩街活動，隊伍將沿中正路踩街，一路延伸到米粉寮，近43隊帶來客家藝文、傳統陣頭、雜耍特技等演出，是系列活動的重頭戲。
此外，民眾只要參與23、24日晚會及踩街現場的小活動，即可兌換「豬」事大吉造型小提燈，限量3000份，縣府同步推出輕旅行及導覽解說，讓遊客在專業解說人員帶領下，了解宗祠古蹟及田園風光，即起開放報名，詳情可洽新竹縣文化局。
(中國時報)
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