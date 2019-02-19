花燈迎天穿 周末新埔輕旅行

新竹縣長楊文科（左五）18日拉著會移動的花燈登場，為周末花燈迎天穿活動造勢。（徐養齡攝）

友善列印
中國時報
／竹縣報導

新竹縣喜迎元宵節及客家天穿日，在新埔大街上打造4大特色花燈，並串聯傳統戲曲、踩街、輕旅行，歡迎民眾23、24日周末兩天來新竹縣作客，品嘗客家米食，領「豬」事大吉小提燈，深度品味客家文化的魅力。

移動花燈 全台唯一

新埔花燈號稱全台歷史最古，也最具代表性及特色，每年元宵、天穿節慶，在地大小團體、校園發揮巧思，將盛大花燈載上布置絢麗的花車上，與來自四面八方的遊客一起踩街，炒熱年後氣氛，「北天燈、南蜂炮、會移動的花燈在新埔」封號不脛而走。

新竹縣長楊文科18日為新埔花燈迎天穿系列活動暖身，他說，今年竹縣推出4大特色花燈皆與「豬」年環環相扣，並取諧音「諸事大吉」，自19日元宵節24日，歡迎民眾到新埔鎮藝文廣場欣賞花燈藝術「諸事（豬獅）大吉」、「花開富貴‧圓滿如意」、「圓滿如意燈籠」及「客家獅」巨燈。

23日晚間6點半，新埔花燈迎天穿晚會將在新埔鎮藝文廣場登場，邀請榮興客家採茶劇團上演經典大戲「丈母娘看婿郎」，縣府備有免費客家米食供民眾品嘗。

藝陣踩街 掀起高潮

24日上午8點半，新埔鎮公所舉行「良橙桔時、樂遊新埔」千人健走，緊接著在下午舉行新埔花燈迎天穿踩街活動，隊伍將沿中正路踩街，一路延伸到米粉寮，近43隊帶來客家藝文、傳統陣頭、雜耍特技等演出，是系列活動的重頭戲。

此外，民眾只要參與23、24日晚會及踩街現場的小活動，即可兌換「豬」事大吉造型小提燈，限量3000份，縣府同步推出輕旅行及導覽解說，讓遊客在專業解說人員帶領下，了解宗祠古蹟及田園風光，即起開放報名，詳情可洽新竹縣文化局。

(中國時報)

兩岸國寶大師獻藝 燈峰造極 中市府政策 老人健保補助優先

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。