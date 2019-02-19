中市府政策 老人健保補助優先
台中市議會國民黨團18日與市府團隊舉行新春政策談話會，會中黨團書記長張瀞分等議員強烈要求市府檢討，前市府編列非屬重大政策或重要建設等。黨團與市府達成共識，將恢復老人健保補助列為優先政策，市府於4月定期會提出追加（減）預算案，經議會審查通過後實施。
設法籌措財源 喊今年實施
台中市恢復老人健保補助及延續敬老愛心卡是市長盧秀燕競選時重要政見，年長者無不殷殷期盼；卻因老人健保補助前朝並未編列預算，加上敬老愛心卡搭計程車、掛號費改成一次補助50元，引起長輩譁然。市府及國民黨籍市議員引起外界批評，飽受極大壓力。
市議會國民黨團議員18日與盧秀燕市府團隊舉行新春政策談話會！與會有議長張清照、副議長顏莉敏及國民黨團三長、市議員李麗華、黃馨慧、楊正中、林孟令等；與會議員針對恢復老人健保補助及延續敬老愛心卡等，提出要求市府一定要儘速恢復。
李麗華稱，市長盧秀燕要求各局處全面調整前市府編列放煙火式的活動預算，期望趕在4月召開定期會時，由市府編列「恢復老人健保補助」的追加預算，爭取議員支持通過後，期望能趕在7月份恢復補助！敬老愛心卡每次搭計程車補助50元，將再增加新計程車隊讓長輩搭車更方便。
愛心卡小黃補助 新增車隊
市政府表示，因前市府不支持恢復老人健保補助，今年未編列相關預算，以致新市府必須「追錢」來實現市長盧秀燕對市民的承諾，將設法籌措財源，讓恢復老人健保補助一定在今年實施，並視財源籌措情況提早上路，請各界放心。
(中國時報)
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